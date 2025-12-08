Число каналов в Мax превысило 87 000
Количество каналов в национальном мессенджере Max в шесть раз превысило показатель месячной давности, составив 87 700. Общее число подписчиков на все каналы превысило 28 млн человек, говорится в сообщении компании.
На прошлой неделе в Мax появился первый канал-миллионник – «Кремль. Новости».
В Max также зарегистрирован канал «Ведомостей».
Функция каналов была запущена в Max в тестовом режиме 14 июля. Тестирование включает два этапа. Первый, закрытый, продолжался два месяца, в нем участвовали более 600 авторов различных тематик. Открытый этап тестирования стартовал 17 сентября. Присоединиться к нему могут блогеры категории «А+» (имеющие не менее 10 000 подписчиков в одной из социальных сетей и состоящие в реестре Роскомнадзора) или организации, подключенные к «Платформе для партнеров».
6 декабря «Ведомости» писали, что россияне начали получать уведомления от портала «Госуслуги» с предложением подключиться к официальным домовым чатам в Max.