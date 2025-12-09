Газета
Правительство анонсировало внедрение ИИ в ГИС «Антикартель»

Ведомости

В государственную информационную систему (ГИС) «Антикартель» внедрят технологии искусственного интеллекта (ИИ) в начале 2026 г., говорится в Telegram-канале правительства РФ.

После внедрения ИИ система сможет находить ранее неизвестные схемы сговоров. Все открытые госторги будут попадать под автоматический контроль «Антикартеля».

Задача «Антикартеля» – находить и предотвращать картельные соглашения на госзакупках. В настоящее время система автоматически обрабатывает 9,6 млн торгов по 20 техническим и поведенческим критериям. Система размещена на платформе «ГосТех», и доработки будут вестись на ее основе. Оператором «Антикартеля» выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

3 декабря ФАС выявила картель в сфере транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Башкортостана на сумму более 1,8 млрд руб. Выявление сговора осуществлялось с использованием «Антикартеля», рассказала служба.

