Правительство анонсировало внедрение ИИ в ГИС «Антикартель»

Задача «Антикартеля» – находить и предотвращать картельные соглашения на госзакупках. В настоящее время система автоматически обрабатывает 9,6 млн торгов по 20 техническим и поведенческим критериям. Система размещена на платформе «ГосТех», и доработки будут вестись на ее основе. Оператором «Антикартеля» выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).