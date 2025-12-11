Итоги года с Путиным на «VK видео» посмотрели 25 млн человек
«Итоги года с Владимиром Путиным 2024 г.» стали самым просматриваемым роликом среди общественно-политических форматов на платформе «VK видео» в 2025 г. Его посмотрели 25 млн пользователей. Второе и третье места заняли интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону (также 25 млн) и парад Победы (18,9 млн). Об этом говорится в сообщении платформы.
Самыми просматриваемыми в момент трансляции стримами стали прибытие делегаций России и Украины в Стамбул (1,3 млн), «Интервидение» (705 000) и синяя сцена VK Fest 2025 (430 000).
Тематика «Новости и политика» стала самой обсуждаемой на платформе в 2025 г. – в категории было собрано 517,6 млн реакций.
Сейчас ключевым направлением развития «VK видео» остаются рекомендации, рассказал вице-президент по музыкальным и видеосервисам платформы Николай Дуксин. По его словам, инженеры VK создают решения, которые выдерживают высокие нагрузки, понимают смысл контента, делая рекомендации точнее. Сегодня новые технологии Discovery увеличили точность подбора похожих видео на 60%.
Дуксин также отметил, что количество установок приложения «VK видео» за 2025 г. достигло 91 млн, за указанный период среднее время просмотра увеличилось на 15%, а количество сессий на главной странице – почти на треть.
27 августа стало известно, что «VK видео» впервые обогнал YouTube по месячному охвату аудитории в России. По данным Mediascope за июль 2025 г., платформу просмотрели 76,4 млн человек, тогда как YouTube охватил 74,9 млн пользователей.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают рост популярности «VK Видео» с увеличением объема контента и числа авторов. За год их количество выросло на 130% до 182 000, а загруженных видео за июнь было 13,7 млн – в 2,4 раза больше, чем годом ранее.