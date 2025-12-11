Итоги года с Путиным на «VK видео» посмотрели 25 млн человек

Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают рост популярности «VK Видео» с увеличением объема контента и числа авторов. За год их количество выросло на 130% до 182 000, а загруженных видео за июнь было 13,7 млн – в 2,4 раза больше, чем годом ранее.