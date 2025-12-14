Газета
Главная / Технологии /

«Роскосмос» показал покрытые снегом горы Памира с высоты МКС

Ведомости

«Роскосмос» показал снимки гор Памира с высоты Международной космической станции (МКС). Фотографии опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.

Снимки сделал российский космонавт Олег Платонов, который в настоящий момент находится на МКС.

В публикации говорится, что сеть хребтов и долин, покрытых снегом, выглядит так, как будто сама природа вышила на земле гигантский ковер.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на котором Платов отправился на МСК, стартовала с космодрома им. Кеннеди во Флориде 1 августа. В экипаже еще состоят астронавты NASA Зина Кардман, Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи. «Роскосмос» сообщал, что Платонов стал 27-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе седьмым – на Crew Dragon.

