Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» на борту пристыковался к МКС

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома им. Кеннеди во Флориде 1 августа. Запуск стал 11-й миссией по смене экипажа с участием SpaceX к МКС и 12-м пилотируемым полетом в рамках коммерческой программы NASA. Сообщалось, что экипаж совершит 39-часовой полет до МКС и заменит членов экипажа Crew-10, которые находятся на станции с середины марта. По данным NASA, самый ранний срок возвращения Crew-10 на Землю на корабле SpaceX Dragon – 6 августа.