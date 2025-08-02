Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» на борту пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon Endeavour с международным экипажем на борту причалил к Международной космической станции (МКС), сообщает Telegram-канал «Роскосмоса».
В составе экипажа миссии Crew-11 – космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов, астронавты NASA Зина Кардман, Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи. Для Кардман и Платонова это первый полет, Юи летит во второй раз, а Финк – в четвертый. «Роскосмос» сообщал, что Платонов стал 27-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе седьмым – на Crew Dragon.
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома им. Кеннеди во Флориде 1 августа. Запуск стал 11-й миссией по смене экипажа с участием SpaceX к МКС и 12-м пилотируемым полетом в рамках коммерческой программы NASA. Сообщалось, что экипаж совершит 39-часовой полет до МКС и заменит членов экипажа Crew-10, которые находятся на станции с середины марта. По данным NASA, самый ранний срок возвращения Crew-10 на Землю на корабле SpaceX Dragon – 6 августа.