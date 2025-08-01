SpaceX успешно запустила Crew Dragon с российским космонавтом на МКС

Для Карман и Платонова это первый полет, Юи летит во второй раз, а Финке — в четвертый. Карман изначально должна была возглавить миссию Crew-9, но уступила место из-за необходимости вернуть экипаж Starliner. Финке и Юи также готовились к полету на Starliner, но были переведены на миссию SpaceX из-за задержек с кораблем Boeing.