Когда и зачем встречались главы космических агентств России и США

В июне 1992 г. Россия и США опубликовали «Совместное заявление о сотрудничестве в космосе», которым предусматривалось участие российских и американских космонавтов в полетах на борту американских шаттлов к станции «Мир». В июле 1992 г. администратор NASA Дэн Голдин встретился с генеральным директором Российского космического агентства (РКА) Юрием Коптевым в Москве. Они посетили космические объекты и проработали реализацию соглашения. 5 октября 1992 г. Голдин и Коптев в Москве подписали «Соглашение о сотрудничестве в области полетов человека в космос». Документ предусматривал полет российского космонавта на шаттле STS-60, а американского – на корабле «Союз» и его длительное пребывание на борту «Мира».