Когда и зачем встречались главы космических агентств России и США

Когда и зачем встречались главы космических агентств России и США31 июля состоится первая за семь лет очная беседа руководителей «Роскосмоса» и NASA
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в рамках визита в США встретится 31 июля с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. Это будет первая очная встреча руководителей российского и американского космических агентств с 2018 г. Стороны, как ожидается, обсудят будущее Международной космической станции (МКС) и программы перекрестных полетов. О том, когда в последние десятилетия встречались главы космических агентств и какие вопросы обсуждали, – в справке «Ведомостей».
В июне 1992 г. Россия и США опубликовали «Совместное заявление о сотрудничестве в космосе», которым предусматривалось участие российских и американских космонавтов в полетах на борту американских шаттлов к станции «Мир». В июле 1992 г. администратор NASA Дэн Голдин встретился с генеральным директором Российского космического агентства (РКА) Юрием Коптевым в Москве. Они посетили космические объекты и проработали реализацию соглашения. 5 октября 1992 г. Голдин и Коптев в Москве подписали «Соглашение о сотрудничестве в области полетов человека в космос». Документ предусматривал полет российского космонавта на шаттле STS-60, а американского – на корабле «Союз» и его длительное пребывание на борту «Мира».
1 ноября 1993 г. В Москве было заключено российско-американское соглашение о порядке создания постоянной космической станции. 16 декабря Коптев и Голдин подписали протокол еще на десять миссий «Мир-Шаттл», которые в общей сложности предусматривали 24 месяца пребывания американских космонавтов на борту «Мира». В июне 1994 г. они утвердили в Вашингтоне «Временное соглашение по проведению работ, ведущих к российскому партнерству в Постоянной пилотируемой гражданской космической станции», в рамках которого Россия официально подключилась к работам над МКС.
В июле 1995 г. Голдин и Коптев встретились с экипажем шаттла «Атлантис» (миссия STS-71), вернувшегося на Землю после первой для американцев стыковки со станцией «Мир». 2 декабря 1998 г. они посетили Космический центр имени Джона Кеннеди, где дали высокую оценку программе «Мир-Шаттл».
Юрий Коптев руководил РКА (с 1999 г. – «Росавиакосмос») до марта 2004 г., когда ведомство было преобразовано в «Роскосмос», а возглавил его Анатолий Перминов. 26 января 2005 г. Перминов вместе со своими американскими, канадскими, европейскими и японскими коллегами обсудил в Монреале международное сотрудничество вокруг МКС и дальнейшее развитие станции.
3 октября 2007 г. Перминов и глава NASA Майкл Гриффин подписали в Москве два соглашения в области совместного исследования Луны и Марса. Одно из них касалось российского прибора «Лэнд», предназначенного для поиска воды на Луны, а второе – детектора «ДАН», разработанного для поиска водорода на Марсе.
29 сентября 2009 г. Перминов встретился на космодроме Байконур с новым главой NASA Чарльзом Болденом. Для последнего это стало первой поездкой за рубеж на посту руководителя американского космического агентства. 2 октября стороны обсудили пилотируемую программу и перспективы отношений РФ и США в космической отрасли.
19 апреля 2011 г. Перминов и руководитель NASA Чарльз Болден обсудили в Москве возможности сотрудничества по проекту ядерной энергетической установки для космических кораблей. В частности, речь шла о перспективах создания космического транспортно-энергетического модуля с ядерным реактором мегаваттного класса.
В марте 2016 г. новый глава «Роскосмоса» Игорь Комаров и Чарльз Болден встретились в Москве, где подвели первые итоги российского-американского проекта «Год в космосе», в рамках которого исследовалось влияние долгого пребывания на орбите на организм человека. Стороны тогда приняли решение о сотрудничестве до 2024 г. в рамках МКС и начали обсуждать дальнейшие миссии за периметром станции, говорил позднее Комаров.
20 ноября 2016 г. Комаров и Болден посетили российский центр управления полетами, где они наблюдали за стыковкой космического корабля «Союз МС-03» с МКС. На борту «Союза» находились космонавты Олег Новицкий («Роскосмос»), Пегги Уитсон (NASA) и Томас Песке (Европейское космическое агентство).
27 сентября 2017 г. Игорь Комаров сообщил, что в ходе встречи с главой NASA Робертом М. Лайтфут-младшим на Международном конгрессе астронавтики в Австралии они договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны. Первые модули, как ожидалось, могли быть введены в эксплуатацию в 2024-2026 гг., а к проекту могли присоединиться Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.
10 октября 2018 г. новый директор NASA Джим Брайденстайн приехал в Россию и встретился с возглавлявшим тогда ведомство Дмитрием Рогозиным. Они вместе наблюдали на Байконуре запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Ракета стартовала 11 октября, но во время полета возникла нештатная ситуация с носителем. Экипаж был вынужден перейти в режим баллистического спуска. Космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали.