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Директор NASA заявил о временном снятии санкций с Рогозина для визита в США

Администрация президента США Дональда Трампа решила временно снять санкции с гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина для того, чтобы он мог приехать в США по приглашению NASA. Об этом в интервью ТАСС заявил новый директор NASA Джим Брайденстайн, назначенный на этот пост в апреле.

Брайденстайн уточнил, что агентство «провело работу по ряду направлений», чтобы гендиректор «Роскосмоса» смог посетить США. «И добились его [временного] вывода [из-под санкций] с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA», — пояснил руководитель американского космического ведомства. Он не уточнил, что именно сделало космическое агентства для снятия санкций с Рогозина.

Руководитель NASA впервые приехал в Россию 10 октября и встретился с коллегой из «Роскосмоса». Брайденстайн и Рогозин вместе наблюдали на «Байконуре» запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Ракета стартовала с первой стартовой площадки космодрома 11 октября. Однако во время полета возникла нештатная ситуация с носителем. Экипаж был вынужден перейти в режим баллистического спуска. На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они не пострадали.

США впервые ввели санкции против Рогозина в марте 2014 г., тогда он занимал пост вице-премьера. Тогда же перечень санкций в отношении некоторых россиян обнародовал Евросоюз. По мнению западных властей, попавшие под санкции люди причастны к возникновению кризиса на Украине. Фигурантам санкционных списков запретили въезд в США и страны ЕС, а также заморозили их активы на территории этих государств.

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