«Яндекс.Карты» добавили возможность уточнить местоположение вручную
«Яндекс.Карты» в новом обновлении добавили возможность уточнить местоположение вручную, если сервис не уверен в качестве геопозиции. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе сервиса.
Пользователь сможет настроить маршрут из заданной точки и искать места, как обычно.
Кроме того, сервис добавил новый режим «По шагам», в котором маршрут представлен в виде последовательности этапов-маневров. После преодоления каждого из этапов пользователь «пролистывает» его дальше. Вид карты при этом зафиксирован и не зависит от геолокации.
25 ноября «Яндекс.Карты» обновили голосовые подсказки, которые теперь работают на технологии искусственного интеллекта (ИИ). Обновленная функция доступна пользователям по всей территории России. По словам руководителя сервиса Ирины Грачевой, нововведение поможет сократить потерю времени из-за пропущенных поворотов, которая сейчас достигает 15 минут на поездку.