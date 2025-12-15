Касперский: доля России в продажах продуктов компании увеличилась до 50%
Доля продаж продуктов «Лаборатории Касперского» на российском рынке выросла до 50%, рассказал в интервью «Ведомостям» основатель компании Евгений Касперский.
Он объяснил, что доля продаж в России зависима от геополитической ситуации. В 2015 г. около 20% приходилось на Россию и 80% – на зарубежные рынки. Сейчас, из-за ухода западных поставщиков и из-за ограничений, ситуация выровнялась – примерно 50 на 50%. По словам Касперского, падение продаж в Европе после 2022 г. компенсировалось за счет взрывного роста в России, на Ближнем Востоке и в Азии.
Касперский рассказал, что на потребителей сейчас приходится 30% продаж и показатель уменьшается. Он может достичь 25% к концу 2025 г. Зато, по словам главы компании, продажи b2b идут очень хорошо. Корпоративный бизнес растет очень быстро, в прошлом году продажи выросли на 19%, сообщил он.
Касперский рассказал, что по всему миру у компании более 18 000 бизнес-партнеров. Это разные компании, которые делают продукты и сервисы на технологиях «Лаборатории Касперского», реселлеры, системные интеграторы и сервис-провайдеры. Кроме того, у «Лаборатории Касперского» есть серьезные клиенты – компании в Европе, которые, несмотря на рекомендации отказаться от российских продуктов, все равно пользуются их решениями.