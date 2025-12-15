Касперский не исключил продажу «Мойофиса»
Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский не исключил возможность продажи разработчика офисного ПО «Мойофис» или привлечения в компанию нового совладельца.
«Если кто-то заинтересуется инвестициями в компанию, захочет стать соучредителем, совладельцем, – мы не исключаем, что рассмотрим такой вариант», – рассказал Касперский в интервью «Ведомостям».
По его словам, переговоры с потенциальными инвесторами ведутся периодически, однако до подписания меморандума дело пока не доходило.
Комментируя финансовые результаты «Мойофиса», Касперский указал на сокращение реального спроса на рынке. В 2021 г. выручка компании составляла около 841,8 млн руб., в 2022 г. выросла до примерно 3,4 млрд руб., а чистая прибыль достигла около 386 млн руб. В 2023 г. показатель снизился на 43,8% – до порядка 1,9 млрд руб. По итогам 2024 г. выручка увеличилась до 2,01 млрд руб., однако не вернулась к пиковым значениям 2022 г.
По словам Касперского, несмотря на уход международных компаний, многие клиенты продолжают использовать их продукты, часто бесплатно, либо переходят на опенсорс-решения. При этом функциональность «Мойофиса», по его оценке, пока уступает продуктам Microsoft, но развивается быстрыми темпами.
«Нам нужен нормальный отечественный софт, отечественный офисный пакет. Все остальное, что есть на рынке, – чистый опенсорс. А это небезопасно», – подчеркнул он. По его словам, в 2022 г. из-за роста числа уязвимостей в опенсорс-пакетах был создан специальный сервис для их выявления, в базе которого сейчас содержится информация примерно о 22 000 зараженных пакетах.