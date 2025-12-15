Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Касперский не исключил продажу «Мойофиса»

Ведомости

Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский не исключил возможность продажи разработчика офисного ПО «Мойофис» или привлечения в компанию нового совладельца.

«Если кто-то заинтересуется инвестициями в компанию, захочет стать соучредителем, совладельцем, – мы не исключаем, что рассмотрим такой вариант», – рассказал Касперский в интервью «Ведомостям».

По его словам, переговоры с потенциальными инвесторами ведутся периодически, однако до подписания меморандума дело пока не доходило.

Евгений Касперский: «Любое уважающее себя государство шпионит за всеми»

Технологии / Интервью

Комментируя финансовые результаты «Мойофиса», Касперский указал на сокращение реального спроса на рынке. В 2021 г. выручка компании составляла около 841,8 млн руб., в 2022 г. выросла до примерно 3,4 млрд руб., а чистая прибыль достигла около 386 млн руб. В 2023 г. показатель снизился на 43,8% – до порядка 1,9 млрд руб. По итогам 2024 г. выручка увеличилась до 2,01 млрд руб., однако не вернулась к пиковым значениям 2022 г.

По словам Касперского, несмотря на уход международных компаний, многие клиенты продолжают использовать их продукты, часто бесплатно, либо переходят на опенсорс-решения. При этом функциональность «Мойофиса», по его оценке, пока уступает продуктам Microsoft, но развивается быстрыми темпами.

«Нам нужен нормальный отечественный софт, отечественный офисный пакет. Все остальное, что есть на рынке, – чистый опенсорс. А это небезопасно», – подчеркнул он. По его словам, в 2022 г. из-за роста числа уязвимостей в опенсорс-пакетах был создан специальный сервис для их выявления, в базе которого сейчас содержится информация примерно о 22 000 зараженных пакетах.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте