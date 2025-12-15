Касперский не исключил продажу «Мойофиса»

Комментируя финансовые результаты «Мойофиса», Касперский указал на сокращение реального спроса на рынке. В 2021 г. выручка компании составляла около 841,8 млн руб., в 2022 г. выросла до примерно 3,4 млрд руб., а чистая прибыль достигла около 386 млн руб. В 2023 г. показатель снизился на 43,8% – до порядка 1,9 млрд руб. По итогам 2024 г. выручка увеличилась до 2,01 млрд руб., однако не вернулась к пиковым значениям 2022 г.