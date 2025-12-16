Госдума приняла закон о домовых чатах в Max
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации и операторов по вывозу мусора взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) в чатах в мессенджере Max. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
Порядок и правила взаимодействия определит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Закон также предусматривает, что решения общего собрания собственников МКД об избрании членов совета оформляется протоколом по требованиям Минстроя РФ. Порядок и сроки оформления актов приемки услуг и выполненных работ по содержанию и ремонту также устанавливает Минстрой.
Согласно документу, для руководителей УК предусматривается замена квалификационного экзамена на оценку квалификации.
12 ноября министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что до конца года в Max должны появиться официальные домовые чаты для всех многоквартирных домов страны. Он уточнял, что существующие чаты в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) будут перенесены в отечественный мессенджер. Мера затронет почти миллион МКД по всей стране.