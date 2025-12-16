Госдума приняла закон о домовых чатах в Max

12 ноября министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что до конца года в Max должны появиться официальные домовые чаты для всех многоквартирных домов страны. Он уточнял, что существующие чаты в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) будут перенесены в отечественный мессенджер. Мера затронет почти миллион МКД по всей стране.