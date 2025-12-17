OpenAI сообщила о запуске генератора изображений ChatGPT Images
OpenAI запустила ChatGPT Images, основанную на новой флагманской модели генерации изображений. Об этом говорится на сайте компании.
Отмечается, что новая модель вносит точные правки, сохраняя детали, а также генерирует изображения в четыре раза быстрее. Помимо этого, компания представляет новую функцию «Изображения» в ChatGPT, призванную сделать генерацию иллюстраций «увлекательной, вдохновляющей и не требующей особых усилий».
Модель Images в настоящее время доступна в ChatGPT для всех пользователей, а также в API под названием GPT Image 1.5. Новой функцией Images в ChatGPT также могут воспользоваться большинство пользователей. Доступ для компаний и предприятий появится позже.
В конце ноября The Information со ссылкой на источник сообщало, что, согласно прогнозам OpenAI, к 2030 г. количество пользователей ChatGPT, оформивших подписку, увеличится до 220 млн. Это поставит нейросеть в число крупнейших в мире компаний. По состоянию на июль 2025 г. около 35 млн, или 5% пользователей от еженедельной активной базы ChatGPT, пользовались тарифными планами Plus и Pro по цене $20 и $200 в месяц соответственно.