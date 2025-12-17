OpenAI сообщила о запуске генератора изображений ChatGPT Images

В конце ноября The Information со ссылкой на источник сообщало, что, согласно прогнозам OpenAI, к 2030 г. количество пользователей ChatGPT, оформивших подписку, увеличится до 220 млн. Это поставит нейросеть в число крупнейших в мире компаний. По состоянию на июль 2025 г. около 35 млн, или 5% пользователей от еженедельной активной базы ChatGPT, пользовались тарифными планами Plus и Pro по цене $20 и $200 в месяц соответственно.