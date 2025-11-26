Газета
OpenAI прогнозирует 220 млн пользователей ChatGPT с подпиской к 2030 году

Ведомости

Компания OpenAI прогнозирует, что к 2030 г. количество пользователей ChatGPT, оформивших подписку, увеличится до 220 млн. Это поставит нейросеть в число крупнейших в мире компаний. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источник.

По состоянию на июль 2025 г. около 35 млн, или 5% пользователей от еженедельной активной базы ChatGPT, пользовались тарифными планами Plus и Pro по цене $20 и $200 в месяц соответственно.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что несмотря на благоприятный прогноз, убытки компании растут.

OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas

Технологии / Интернет и digital

Financial Times писала, что OpenAI заключила сделки на поставки вычислительных мощностей для запуска своих моделей ИИ на сумму более $1 трлн, что вдвое превышает ее стоимость. В том числе OpenAI заключила контракты с технологическими корпорациями AMD, Nvidia, Oracle и CoreWeave. Это снижает доходы компании и вызывает вопросы, сможет ли компания финансировать сделки.

29 октября The Wall Street Journal сообщала, что OpenAI может провести первичное публичное размещение акций (IPO) уже в 2027 г. По данным газеты, такое развитие событий стало возможным после того, как власти Калифорнии одобрили преобразование компании в новую корпоративную структуру.

