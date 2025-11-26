OpenAI прогнозирует 220 млн пользователей ChatGPT с подпиской к 2030 году
Компания OpenAI прогнозирует, что к 2030 г. количество пользователей ChatGPT, оформивших подписку, увеличится до 220 млн. Это поставит нейросеть в число крупнейших в мире компаний. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источник.
По состоянию на июль 2025 г. около 35 млн, или 5% пользователей от еженедельной активной базы ChatGPT, пользовались тарифными планами Plus и Pro по цене $20 и $200 в месяц соответственно.
Reuters со ссылкой на источники пишет, что несмотря на благоприятный прогноз, убытки компании растут.
Financial Times писала, что OpenAI заключила сделки на поставки вычислительных мощностей для запуска своих моделей ИИ на сумму более $1 трлн, что вдвое превышает ее стоимость. В том числе OpenAI заключила контракты с технологическими корпорациями AMD, Nvidia, Oracle и CoreWeave. Это снижает доходы компании и вызывает вопросы, сможет ли компания финансировать сделки.
29 октября The Wall Street Journal сообщала, что OpenAI может провести первичное публичное размещение акций (IPO) уже в 2027 г. По данным газеты, такое развитие событий стало возможным после того, как власти Калифорнии одобрили преобразование компании в новую корпоративную структуру.