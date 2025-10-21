OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas

Financial Times писала, что OpenAI заключила сделки на поставки вычислительных мощностей для запуска своих моделей ИИ на сумму более $1 трлн, что вдвое превышает ее стоимость. В том числе, OpenAI заключила контракты с технологическими корпорациями AMD, Nvidia, Oracle и CoreWeave. Это снижает доходы компании и вызывает вопросы, сможет ли компания финансировать сделки.