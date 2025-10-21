Газета
Главная / Технологии /

OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas

Ведомости

OpenAI представила браузер со встроенным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT Atlas. Это следует из информации на сайте технологической компании.

Среди функций ИИ-бразуера – поиск информации на основе памяти ChatGPT, возможность суммировать содержимое страницы, сравнивать продукты или анализировать данные. 

Для аккаунтов с подпиской есть функция автоматического взаимодействия с сайтами. В режиме агента ChatGPT возможно «выполнение задач от начала до конца»: «например, поиска информации и покупки билетов для поездки». 

ИИ-браузер уже доступен для скачивания.

Осенью OpenAI выпустила новую версии нейросети по генерации видеороликов Sora 2. 30 сентября Wired сообщило, что OpenAI запустит отдельное приложение для просмотра сгенерированных ИИ видеороликов на базе Sora 2.

Financial Times писала, что OpenAI заключила сделки на поставки вычислительных мощностей для запуска своих моделей ИИ на сумму более $1 трлн, что вдвое превышает ее стоимость. В том числе, OpenAI заключила контракты с технологическими корпорациями AMD, Nvidia, Oracle и CoreWeave. Это снижает доходы компании и вызывает вопросы, сможет ли компания финансировать сделки. 

