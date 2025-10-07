FT: OpenAI в 2025 году заключила сделки, вдвое превышающие ее цену
Компания – разработчик ChatGPT OpenAI заключила сделки на поставки вычислительных мощностей для запуска своих моделей искусственного интеллекта (ИИ) на сумму более $1 трлн, что вдвое превышает ее стоимость. Это снижает доходы компании и вызывает вопросы, сможет ли компания финансировать сделки. Об этом сообщает Financial Times.
В 2025 г. OpenAI заключила контракты с технологическими корпорациями AMD, Nvidia, Oracle и CoreWeave. Сделки с Nvidia и AMD могут стоить компании $500 млрд и $300 млрд соответственно, сделка с Oracle – $300 млрд, с CoreWeave – более $22 млрд. Соглашения предоставят OpenAI доступ более чем к 20 ГВт вычислительных мощностей для ее сервисов в течение десятилетия. По оценкам руководства компании, развертывание 1 ГВт вычислительной мощности ИИ обходится примерно в $50 млрд.
Газета отмечает, что OpenAI тратит огромные суммы на инфраструктуру, комплектующие и привлечение талантливых людей, но не располагает капиталом, который нужен для финансирования таких проектов. Аналитик DA Davidson Гил Лурия выразил мнение, что OpenAI не может взять на себя «ни одно из этих обязательств». Он допустил, что в 2025 г. компания может потерять около $10 млрд.
«Принцип Кремниевой долины "притворяйся, пока не добьешься успеха" заключается в том, чтобы привлечь людей к участию в игре. Сейчас у многих крупных компаний есть много возможностей для участия в игре на OpenAI», – подчеркнул Лурия.
6 октября OpenAI объявила о заключении соглашения с производителем чипов Advanced Micro Devices (AMD). Компании будут использовать графические процессоры AMD на протяжении нескольких лет. Производитель чипов предоставил OpenAI право на приобретение до 160 млн акций, которые будут распределяться по мере достижения контрольных показателей. Для их достижения цена акций AMD должна продолжать расти. В результате OpenAI может получить порядка 10% акций AMD.
2 октября OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире после завершения сделки по вторичной продаже акций инвесторам. Ее стоимость оценивается в $500 млрд. Ранее самой дорогой компанией была SpaceX, чья оценка стоимости составляла $456 млрд.