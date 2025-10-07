FT: OpenAI в 2025 году заключила сделки, вдвое превышающие ее цену

Газета отмечает, что OpenAI тратит огромные суммы на инфраструктуру, комплектующие и привлечение талантливых людей, но не располагает капиталом, который нужен для финансирования таких проектов. Аналитик DA Davidson Гил Лурия выразил мнение, что OpenAI не может взять на себя «ни одно из этих обязательств». Он допустил, что в 2025 г. компания может потерять около $10 млрд.