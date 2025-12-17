Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Google представила ИИ-модель Gemini 3 Flash

Ведомости

Компания Google объявила о выпуске Gemini 3 Flash – более доступной версии своей флагманской модели искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Разработка призвана ускорить обработку сложных пользовательских запросов и снизить стоимость использования ИИ-сервисов компании.

Как сообщили в Alphabet Inc., Gemini 3 Flash заменит версию 2.5 Flash в приложении Gemini, а также станет моделью по умолчанию для режима ИИ в поиске Google. Новая версия ориентирована на более быстрые ответы и работу с многоуровневыми запросами.

Запуск Gemini 3 Flash последовал за успешной презентацией Gemini 3 Pro, которая получила высокие оценки и укрепила позиции Google в конкурентной гонке в сфере искусственного интеллекта. В компании подчеркнули, что новая модель делает возможности передового ИИ доступными для более широкой аудитории.

В Google Search Gemini 3 Flash будет использоваться для уточненных поисковых сценариев, включая запросы с несколькими условиями. Одновременно в режиме ИИ пользователям станет доступна и модель Gemini 3 Pro, а также премиальная версия инструмента генерации изображений Nano Banana.

12 ноября Bloomberg писал, что Google столкнулась с коллективным иском в США. Пользователи обвиняют ее в незаконном использовании искусственного интеллекта Gemini для отслеживания личных сообщений и другой конфиденциальной информации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её