Google представила ИИ-модель Gemini 3 Flash
Компания Google объявила о выпуске Gemini 3 Flash – более доступной версии своей флагманской модели искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Разработка призвана ускорить обработку сложных пользовательских запросов и снизить стоимость использования ИИ-сервисов компании.
Как сообщили в Alphabet Inc., Gemini 3 Flash заменит версию 2.5 Flash в приложении Gemini, а также станет моделью по умолчанию для режима ИИ в поиске Google. Новая версия ориентирована на более быстрые ответы и работу с многоуровневыми запросами.
Запуск Gemini 3 Flash последовал за успешной презентацией Gemini 3 Pro, которая получила высокие оценки и укрепила позиции Google в конкурентной гонке в сфере искусственного интеллекта. В компании подчеркнули, что новая модель делает возможности передового ИИ доступными для более широкой аудитории.
В Google Search Gemini 3 Flash будет использоваться для уточненных поисковых сценариев, включая запросы с несколькими условиями. Одновременно в режиме ИИ пользователям станет доступна и модель Gemini 3 Pro, а также премиальная версия инструмента генерации изображений Nano Banana.
12 ноября Bloomberg писал, что Google столкнулась с коллективным иском в США. Пользователи обвиняют ее в незаконном использовании искусственного интеллекта Gemini для отслеживания личных сообщений и другой конфиденциальной информации.