Минцифры: в 2026 году для населения в РФ внедрят больше 130 электронных сервисов
В 2026 г. в России планируется создать и запустить более 130 новых электронных сервисов для населения. Об этом сообщил замминистра цифрового развития Сергей Цветков на заседании Общественного совета Минцифры.
По его словам, работа ведется в рамках утвержденного комплексного плана цифровизации. Ключевой акцент будет сделан на радикальном упрощении получения услуг через принцип «жизненных ситуаций», когда гражданин решает конкретную задачу комплексно, без прохождения множества разрозненных процедур.
Вторым направлением станет системная работа с федеральными органами власти. В каждом ведомстве предполагается сформировать институт ответственных за качество и развитие услуг. Сотрудников планируют обучать, чтобы они могли самостоятельно поддерживать и развивать цифровые сервисы, а также оперативно подключаться к онлайн-поддержке пользователей.
Третьим направлением Цветков назвал дальнейшее развитие ИИ-помощников. «Для того, чтобы гражданин мог совершать действия с помощью ИИ-агента, получать уже конечный результат. И внедрение робота Макса на максимальное количество внешних порталов, чтобы мы в рамках одной системы могли отвечать на любые вопросы про государство в одной точке», – уточнил замминистра.
8 августа сообщалось, что, по мнению граждан России, 60% всех услуг, которые можно оформить на портале «Госуслуги», не соответствуют уровню качества. Такие данные приводил Цветков на форуме «Цифровая эволюция». Он отмечал, что на портале можно оценить оказанный сервис по пятибалльной шкале. Результаты показали, что из 1677 действующих федеральных и региональных услуг 207 имеют оценку от 4 до 4,5, 288 услуг – ниже 4, а у еще 518 вообще не было оценки.