Минцифры: в 2026 году для населения в РФ внедрят больше 130 электронных сервисов

8 августа сообщалось, что, по мнению граждан России, 60% всех услуг, которые можно оформить на портале «Госуслуги», не соответствуют уровню качества. Такие данные приводил Цветков на форуме «Цифровая эволюция». Он отмечал, что на портале можно оценить оказанный сервис по пятибалльной шкале. Результаты показали, что из 1677 действующих федеральных и региональных услуг 207 имеют оценку от 4 до 4,5, 288 услуг – ниже 4, а у еще 518 вообще не было оценки.