Власти готовятся повысить индикатор уровня развития сферы БАС в два раза
Правительство намерено вдвое увеличить индикатор уровня развития сферы беспилотных авиационных систем (БАС) – с 42,5 до 81,1%. Это следует из плана структурной адаптации экономики, который кабмин представил президенту России Владимиру Путину 8 декабря, документ есть в распоряжении «Ведомостей».
В целом речь идет об индикаторах повышения уровня технологического развития российской экономики. Документом предлагается ввести восемь показателей эффективности. Среди них – доведение комплексного индекса технологической независимости до 100% к 2030 г. В настоящее время – согласно плану – он составляет 10,69%.
Увеличение индекса также запланировано по таким отраслям, как здравоохранение (в 2,3 раза), новые материалы и химия (в два раза), топливно-энергетический комплекс (в 1,5 раза), средства производства (в 1,4 раза), продовольственная безопасность (в 1,4 раза) и космическая деятельность (в 1,3 раза). Ответственными за каждое направление назначены профильные министерства и вице-премьеры.