Власти готовятся повысить индикатор уровня развития сферы БАС в два раза

Увеличение индекса также запланировано по таким отраслям, как здравоохранение (в 2,3 раза), новые материалы и химия (в два раза), топливно-энергетический комплекс (в 1,5 раза), средства производства (в 1,4 раза), продовольственная безопасность (в 1,4 раза) и космическая деятельность (в 1,3 раза). Ответственными за каждое направление назначены профильные министерства и вице-премьеры.