«Яндекс» показал наушники с ИИ-ассистентом

Устройство позволит использовать возможности ИИ в любой момент, обращаясь к ассистенту голосом. В наушникам можно будет задавать Алисе любые вопросы, занимаясь другими делами. Функция «Моя память» систематизирует личные дела и мысли: пользователь сможет зафиксировать их голосовой командой и в любой момент к ним вернуться. Старт продаж запланирован на I квартал 2026 г.