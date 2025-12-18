«Яндекс» показал наушники с ИИ-ассистентом
«Яндекс» показал наушники «Яндекс дропс» с ИИ-ассистентом Алисой и функцией «Моя память». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Устройство позволит использовать возможности ИИ в любой момент, обращаясь к ассистенту голосом. В наушникам можно будет задавать Алисе любые вопросы, занимаясь другими делами. Функция «Моя память» систематизирует личные дела и мысли: пользователь сможет зафиксировать их голосовой командой и в любой момент к ним вернуться. Старт продаж запланирован на I квартал 2026 г.
В октябре «Яндекс» анонсировал выход в категорию носимых ИИ-устройств. Первыми в ней станут «Яндекс дропс». Функция наушников состоит в том, чтобы расширить перечень задач, для которых пользователи обращаются к нейросетям.
28 октября «Яндекс» представил Алису AI, которая является новой версией чата, работающего на основе технологии ИИ. Нейросеть работает на базе нового поколения генеративных моделей.