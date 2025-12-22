Газета
Главная / Технологии /

ФАС: МТС перечислил в бюджет 664 млн рублей дохода от повышения тарифов

Ведомости

Оператор МТС перечислил в бюджет 664 млн руб. незаконно полученного дохода от повышения тарифов весной 2024 г. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Ведомство установило, что в апреле и мае 2024 г. МТС в среднем на 8% повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. По версии ФАС, повышение являлось экономически необоснованным и ущемляло интересы потребителей.

Позицию ФАС поддержали в Арбитражном суда Москвы. После этого оператор обратился к службе с предложением о заключении мирового соглашения, по которому МТС должен перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 млн руб.

Кроме того, до 16 января 2026 г. МТС должен предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение. Среди них – приведение тарифов к уровню апреля – мая 2024 г., кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года, дополнительные пакеты минут, интернета и др.

МТС также должен инвестировать 2,4 млрд руб. в развитие сетей связи в населенных пунктах численностью менее 1000 человек.

«Ведомости» писали, что изначально Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС, предписавшей МТС перечислить в бюджет 3,09 млрд руб. за рост тарифов на связь весной 2024 г.

