ФАС: МТС перечислил в бюджет 664 млн рублей дохода от повышения тарифов
Оператор МТС перечислил в бюджет 664 млн руб. незаконно полученного дохода от повышения тарифов весной 2024 г. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Ведомство установило, что в апреле и мае 2024 г. МТС в среднем на 8% повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. По версии ФАС, повышение являлось экономически необоснованным и ущемляло интересы потребителей.
Позицию ФАС поддержали в Арбитражном суда Москвы. После этого оператор обратился к службе с предложением о заключении мирового соглашения, по которому МТС должен перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 млн руб.
Кроме того, до 16 января 2026 г. МТС должен предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение. Среди них – приведение тарифов к уровню апреля – мая 2024 г., кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года, дополнительные пакеты минут, интернета и др.
МТС также должен инвестировать 2,4 млрд руб. в развитие сетей связи в населенных пунктах численностью менее 1000 человек.