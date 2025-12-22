«Телемост» от «Яндекса» запустил звонки по адресной книге
«Яндекс 360» перезапустил приложение «Телемост». Теперь пользователи могут звонить контактам напрямую из адресной книги, сообщили в компании.
В обновленном приложении также появились история звонков и возможность подключать новых участников прямо во время разговора. Чтобы все контакты были доступны, достаточно связать «Телемост» с адресной книгой смартфона. Тем, кто не пользуется сервисом, можно отправить приглашение – для участия в звонке не требуется регистрация или авторизация, достаточно перейти по ссылке.
В «Яндексе» отметили, что обновленный «Телемост» стал универсальным средством связи. В одном приложении доступны чаты, треды, конференции, аудио- и видеозвонки – как для личного, так и для рабочего общения, один на один или в группе.
Сервис сохранил привычные функции: звонки и встречи по-прежнему не ограничены по времени, а число участников может достигать 40 человек, в бизнес-тарифах – до 1000. Отдельный акцент сделан на безопасности: пользователи могут создавать временные ссылки для приглашения в чаты сроком на 24 часа, а при необходимости блокировать нежелательных собеседников. Обновленный «Телемост» уже доступен на iOS и Android, десктопная и веб-версии сервиса появятся в следующем году.
12 ноября сообщалось, что аудитория российских сервисов видео-конференц-связи заметно выросла. По данным Mediascope, месячная аудитория «Яндекс. Телемоста» среди россиян старше 12 лет в октябре увеличилась в 2,6 раза год к году и достигла 5,15 млн человек, тогда как темпы роста у зарубежных сервисов оказались значительно ниже.