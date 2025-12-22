«Телемост» от «Яндекса» запустил звонки по адресной книге

Сервис сохранил привычные функции: звонки и встречи по-прежнему не ограничены по времени, а число участников может достигать 40 человек, в бизнес-тарифах – до 1000. Отдельный акцент сделан на безопасности: пользователи могут создавать временные ссылки для приглашения в чаты сроком на 24 часа, а при необходимости блокировать нежелательных собеседников. Обновленный «Телемост» уже доступен на iOS и Android, десктопная и веб-версии сервиса появятся в следующем году.