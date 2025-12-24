Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Игровой сервис Steam столкнулся со сбоем по всему миру

Ведомости

Онлайн-платформа видеоигр Steam столкнулась со масштабным сбоем по всему миру, следует из данных американского DownDetector. 

Пользователи начали жаловаться на проблемы в работе сервиса вечером 24 декабря. О сбоях сообщили и российские игроки. За последние сутки от пользователей в России поступило более 2000 жалоб из Санкт-Петербурга, Москвы, Ненецкого автономного округе, Карелии, Вологодской области.

Steam – платформа загрузки, распространения и потоковой передачи компьютерных игр. Принадлежит американской компании Valve. Работает с 2003 г., является одной из старейших и самых популярных платформ.

Последний раз о сбое сообщалось в июне. Тогда сервис временно перестал работать в РФ на фоне старта летней распродажи игр. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её