Игровой сервис Steam столкнулся со сбоем по всему миру
Онлайн-платформа видеоигр Steam столкнулась со масштабным сбоем по всему миру, следует из данных американского DownDetector.
Пользователи начали жаловаться на проблемы в работе сервиса вечером 24 декабря. О сбоях сообщили и российские игроки. За последние сутки от пользователей в России поступило более 2000 жалоб из Санкт-Петербурга, Москвы, Ненецкого автономного округе, Карелии, Вологодской области.
Steam – платформа загрузки, распространения и потоковой передачи компьютерных игр. Принадлежит американской компании Valve. Работает с 2003 г., является одной из старейших и самых популярных платформ.
Последний раз о сбое сообщалось в июне. Тогда сервис временно перестал работать в РФ на фоне старта летней распродажи игр.