Steam столкнулся со сбоем в России на фоне распродажи видеоигр

В декабре 2024 г. сервис побил рекорд по количеству одновременных онлайн-пользователей. 8 декабря прошлого года в сети одновременно находились почти 39,2 млн пользователей. Наиболее популярными играми на сервисе являются Counter-Strike 2, Pubg: Battlegrounds и Dota 2.