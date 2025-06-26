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Steam столкнулся со сбоем в России на фоне распродажи видеоигр

Ведомости

В работе игрового сервиса Steam произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Пользователи отмечают общий сбой – на сайте и в приложениях. Проблемы наблюдаются в Санкт-Петербурге, Москве, Самарской, Московской и Нижегородской областях.

Проблемы с доступом возникли на фоне старта летней распродажи на платформе. Летняя распродажа Steam стартовала 26 июня в 20:00 мск.

Steam – платформа загрузки, распространения и потоковой передачи компьютерных игр. Запущена в 2003 г., является одной из старейших и самых популярных платформ. Принадлежит американской компании Valve.

В декабре 2024 г. сервис побил рекорд по количеству одновременных онлайн-пользователей. 8 декабря прошлого года в сети одновременно находились почти 39,2 млн пользователей. Наиболее популярными играми на сервисе являются Counter-Strike 2, Pubg: Battlegrounds и Dota 2.

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