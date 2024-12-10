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Steam обновил рекорд по количеству одновременных пользователей

Ведомости

За выходные сервис распространения компьютерных игр Steam побил рекорд по количеству одновременных онлайн-пользователей, следует из данных американской компании Valve, которой и принадлежит платформа.

8 декабря в сети одновременно находились почти 39,2 млн пользователей. Наиболее популярными играми на сервисе являются Counter-Strike 2, Pubg: Battlegrounds и Dota 2.

10 октября Роскомнадзор (РКН) сообщил «Ведомостям», что блокировка Steam в России не планируется, поскольку в большинстве случаев компания выполнила требования службы.

В феврале ведомство внесло платформу в реестр запрещенных сайтов. В надзорной службе уточнили, что после включения ссылки в реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы. По состоянию на 15 октября сервис удалил более 260 материалов, запрещенных на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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