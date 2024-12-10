Steam обновил рекорд по количеству одновременных пользователей

В феврале ведомство внесло платформу в реестр запрещенных сайтов. В надзорной службе уточнили, что после включения ссылки в реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы. По состоянию на 15 октября сервис удалил более 260 материалов, запрещенных на территории России.