Steam обновил рекорд по количеству одновременных пользователей
За выходные сервис распространения компьютерных игр Steam побил рекорд по количеству одновременных онлайн-пользователей, следует из данных американской компании Valve, которой и принадлежит платформа.
8 декабря в сети одновременно находились почти 39,2 млн пользователей. Наиболее популярными играми на сервисе являются Counter-Strike 2, Pubg: Battlegrounds и Dota 2.
10 октября Роскомнадзор (РКН) сообщил «Ведомостям», что блокировка Steam в России не планируется, поскольку в большинстве случаев компания выполнила требования службы.
В феврале ведомство внесло платформу в реестр запрещенных сайтов. В надзорной службе уточнили, что после включения ссылки в реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы. По состоянию на 15 октября сервис удалил более 260 материалов, запрещенных на территории России.