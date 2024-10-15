Роскомнадзор: Steam удалил более 260 запрещенных в РФ материалов
Сервис распространения компьютерных игр Steam по требованию Роскомнадзора удалил 11 страниц с контентом, который в России считается противоправным. Об этом сообщается на сайте надзорной службы.
«Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации. Ссылки на 11 интернет-страниц, внесенные ранее в реестр [запрещенной информации], будут из него исключены. В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент», – говорится в сообщении Роскомнадзора.
В надзорной службе напомнили, что после включения ссылки в реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы. В адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации.
8 октября стало известно, что три страницы сообщества Steam были добавлены в единый реестр запрещенных ресурсов. Что послужило для этого поводом – не сообщалось. 10 октября в пресс-службе Роскомнадзора рассказали «Ведомостям», что блокировка Steam в России не планируется, в большинстве случаев компания выполнила требования службы.