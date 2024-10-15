Роскомнадзор: Steam удалил более 260 запрещенных в РФ материалов

8 октября стало известно, что три страницы сообщества Steam были добавлены в единый реестр запрещенных ресурсов. Что послужило для этого поводом – не сообщалось. 10 октября в пресс-службе Роскомнадзора рассказали «Ведомостям», что блокировка Steam в России не планируется, в большинстве случаев компания выполнила требования службы.