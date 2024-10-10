Роскомнадзор: блокировка Steam в России не планируется
Роскомнадзор не планирует вводить ограничительные меры в отношении платформы Steam в России, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется. <...> В большинстве случаев компания выполнила требования Роскомнадзора», – говорится в сообщении. По данным ведомства, Steam удалил порядка 250 материалов. Роскомнадзор ожидает удаления еще 10 страниц.
В ведомстве обратили внимание, что, согласно ст. 15.1 закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка интернет-страницы. В адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации.
8 октября стало известно, что три страницы сообщества сервиса распространения компьютерных игр и программ Steam были добавлены в единый реестр запрещенных ресурсов. Доступ к страницам steamcommunity.com ограничен на основании №149-ФЗ. Причины блокировки не указаны.
В феврале этого года Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов. Пользователи тогда отмечали, что домен уже попадал в реестр в 2015 г. за распространение информации о наркотических средствах. До блокировки дело не дошло.