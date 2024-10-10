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Роскомнадзор: блокировка Steam в России не планируется

Ведомости

Роскомнадзор не планирует вводить ограничительные меры в отношении платформы Steam в России, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется. <...> В большинстве случаев компания выполнила требования Роскомнадзора», – говорится в сообщении. По данным ведомства, Steam удалил порядка 250 материалов. Роскомнадзор ожидает удаления еще 10 страниц.

В ведомстве обратили внимание, что, согласно ст. 15.1 закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка интернет-страницы. В адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации.

8 октября стало известно, что три страницы сообщества сервиса распространения компьютерных игр и программ Steam были добавлены в единый реестр запрещенных ресурсов. Доступ к страницам steamcommunity.com ограничен на основании №149-ФЗ. Причины блокировки не указаны. 

В феврале этого года Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов. Пользователи тогда отмечали, что домен уже попадал в реестр в 2015 г. за распространение информации о наркотических средствах. До блокировки дело не дошло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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