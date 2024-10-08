Роскомнадзор заблокировал доступ к трем страницам Steam Community

2 марта 2022 г. американский разработчик Valve закрыл для пользователей из России основные способы оплаты в Steam – карты Visa, Mastercard и «Мир». Оплатить покупки стало возможно только через PayPal или внутренний кошелек Steam. С похожими трудностями столкнулись пользователи и других игровых сервисов, в частности PS Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, GOG и др. В сентябре 2022 г. «Ведомости» узнали о планах VK запустить аналог Steam для России и СНГ. Так как пользователи с российскими картами потеряли возможность легально покупать игры на зарубежных площадках, VK решила занять эту нишу.