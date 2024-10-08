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Роскомнадзор заблокировал доступ к трем страницам Steam Community

Ведомости

Три страницы сообщества сервиса распространения компьютерных игр и программ Steam добавлены в единый реестр запрещенных ресурсов. В этом можно убедиться на сайте Роскомнадзора (РКН).

Доступ к трем страницам steamcommunity.com ограничен на основании №149-ФЗ. Причины блокировки не указаны. Две страницы были заблокированы 7 октября, одна – 2 октября.

2 марта 2022 г. американский разработчик Valve закрыл для пользователей из России основные способы оплаты в Steam – карты Visa, Mastercard и «Мир». Оплатить покупки стало возможно только через PayPal или внутренний кошелек Steam. С похожими трудностями столкнулись пользователи и других игровых сервисов, в частности PS Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, GOG и др. В сентябре 2022 г. «Ведомости» узнали о планах VK запустить аналог Steam для России и СНГ. Так как пользователи с российскими картами потеряли возможность легально покупать игры на зарубежных площадках, VK решила занять эту нишу.

27 февраля 2024 г. Роскомнадзор внес Steam Community в реестр запрещенных сайтов. До блокировки тогда дело не дошло.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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