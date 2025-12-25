Газета
Max заблокировал более 700 000 подозрительных аккаунтов в 2025 году

Ведомости

Центр безопасности (ЦБ) национального мессенджера Max при сотрудничестве с российскими компаниями в области кибербезопасности заблокировал свыше 700 000 подозрительных аккаунтов в 2025 г. Об этом сообщил представитель мессенджера.

Кроме того, партнерство позволило удалить более 1 млн вредоносных файлов. Max совместно с правоохранительными органами вывели свыше 100 человек из-под мошеннического влияния, а сотрудники МВД России задержали как минимум 40 аферистов с учетом данных ЦБ.

Как отметили в компании, антифрод-сотрудничество мессенджера со «Сбером» сохранило россиянам свыше 300 млн руб. в рамках борьбы с мошенниками. За год пользователи направили примерно 600 000 жалоб с помощью специальной кнопки «Пожаловаться» в мессенджере. В среднем запрос обрабатывался специалистами не более 5 минут.

22 декабря стало известно, что операторы связи «Билайн» и T2 заключили соглашение с Max для создания общего подхода к уведомлениям и обеспечения большей кибербезопасности. По данным мессенджера, объединение экспертизы позволит повысить прозрачность коммуникаций, снизить риски подмены номеров при мошеннических звонках и сократить объемы фишинговых рассылок.

