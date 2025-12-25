Max заблокировал более 700 000 подозрительных аккаунтов в 2025 году

Как отметили в компании, антифрод-сотрудничество мессенджера со «Сбером» сохранило россиянам свыше 300 млн руб. в рамках борьбы с мошенниками. За год пользователи направили примерно 600 000 жалоб с помощью специальной кнопки «Пожаловаться» в мессенджере. В среднем запрос обрабатывался специалистами не более 5 минут.