Mediascope: число ежедневных пользователей Max достигло 46,4 млн

Ведомости

Количество ежедневных пользователей мессенджера Мax по данным на 22 декабря 2025 г. составило 46,4 млн человек. Показатель соответствует 37,7% населения России, следует из информации Mediascope.

По словам представителя Max, на сегодняшний день цифра ежедневных пользователей мессенджера уже выше.

Прежде Мax обнародовал статистику использования сервисов платформы. Согласно данным платформы, с момента ее запуска пользователи отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков.

Блогеры, компании и госорганизации создали в Мax свыше 122 000 публичных каналов с числом подписчиков, превышающих 35 млн. К лидерам по аудитории относится первый канал-миллионник в национальном мессенджере «Кремль. Новости», а также «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «Соловьев», Mash, «РИА Новости», «RT на русском» и «Едим дома».

23 декабря председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Telegram в России не будут блокировать до тех пор, пока все каналы не перейдут в мессенджер Max, так как в их развитие вложены значительные ресурсы.

