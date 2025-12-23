Газета
Технологии

Боярский: Telegram в РФ не заблокируют до переноса каналов в Мах

Ведомости

Telegram в России не будут блокировать до тех пор, пока все каналы не перейдут в мессенджер Max, поскольку в их развитие вложены значительные ресурсы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По его словам, блокировка Telegram была бы неверным шагом, так как сервис – это не только мессенджер, но и соцсеть. «В Telegram есть огромное количество каналов с большой аудиторией, в том числе и зарубежных и нашей страны, которые освещают правильно нашу повестку. Конечно, в них вложены и силы, и средства», – пояснил Боярский.

Он подчеркнул, что резко лишить пользователей привычных источников информации было бы неправильно.

22 декабря Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ведомстве заявили, что сервис используется для организации террористической деятельности, вербовки и мошенничества и не выполняет требования по предотвращению преступлений. Еще 13 августа сообщалось о введении блокировки звонков через Telegram и WhatsApp.

В Роскомнадзоре уточнили, что ограничения вводятся поэтапно, чтобы пользователи могли перейти на альтернативные сервисы для общения. Ведомство рекомендовало использовать национальные платформы.

