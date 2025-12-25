Газета
«Роскосмос» объявил о запуске спутников «Аист» 28 декабря

Спутники «Аист-2Т» № 1 и № 2 будут запущены 28 декабря, сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Госкомиссия разрешила вывезти и установить «Союз-2.1б» на стартовом комплексе Восточного 26 декабря.

Ранее госкорпорация сообщила, что на орбиту будет запущено 52 спутника. Пуск станет финальным в 2025 г., отметили в «Роскосмосе».

11 декабря «Роскосмос» сообщал, что на космодроме Восточный собран «пакет» ракеты «Союз-2.1б» под запуск аппаратов «Аист-2Т». После сборки последуют пневмоиспытания двигательных установок и автономные испытания системы измерения ракеты.

Спутники «Аист-2Т» созданы на базе аппарата «Аист-2Д». От своего предшественника спутники «Аист-2Т» отличаются двигательной установкой для коррекции орбиты и аппаратурой для стереоскопической съемки, более продолжительным сроком службы и ускоренной передачей данных. Аппараты «Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Спутники создадут цифровые модели местности и будут следить за чрезвычайными ситуациями.

