FT: ИИ увеличил состояние десяти IT-миллиардеров еще на $550 млрд

Ведомости

Cостояние самых богатых 10 технологических миллиардеров США увеличилось в 2025 г. более чем на $550 млрд из-за успеха крупнейших компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщила газета Financial Times.

Предприниматели получили сотни миллиардов долларов, занимаясь чипами для ИИ, центрами обработки данных и продуктами с использованием ИИ. Газета подчеркнула, что это произошло, несмотря на падение доходов такого бизнеса в последние месяцы на фоне опасений из-за пузыря в сфере ИИ.

«Все это спекулятивно и зависит от успеха ИИ», – сказал изданию профессор экономики в Гарвардском университете и консультант стартапа OpenAI Джейсон Фурман. Он выразил сомнения в том, что вложения окупятся, но, по его словам, бизнесмены делают ставку на успех.

FT привела данные Bloomberg Billionaires Index, согласно которым 24 декабря состояние 10 миллиардеров достигало почти $2,5 трлн в сравнении с $1,9 трлн в начале 2025 г. Из этой суммы $645 млрд принадлежит основателю Tesla Илону Маску, который находится на первой строчке рейтинга. Его состояние выросло почти на 50% за год. Рост коснулся также соучредителей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина (+$102 млрд и +$92,8 млрд соответственно), основателя Amazon Джеффа Безоса (+$15,9 млрд) и других.

12 декабря FT назвала сооснователя и генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга человеком года. Издание посчитало, что именно он стал ключевой фигурой в мировой технологической трансформации, превратив компанию Nvidia из производителя видеокарт в центральный элемент инфраструктуры искусственного интеллекта.

