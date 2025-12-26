FT: ИИ увеличил состояние десяти IT-миллиардеров еще на $550 млрд

FT привела данные Bloomberg Billionaires Index, согласно которым 24 декабря состояние 10 миллиардеров достигало почти $2,5 трлн в сравнении с $1,9 трлн в начале 2025 г. Из этой суммы $645 млрд принадлежит основателю Tesla Илону Маску, который находится на первой строчке рейтинга. Его состояние выросло почти на 50% за год. Рост коснулся также соучредителей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина (+$102 млрд и +$92,8 млрд соответственно), основателя Amazon Джеффа Безоса (+$15,9 млрд) и других.