Более 20% роликов на YouТube признали ИИ-слопом

Ведомости

Более 20 % видеороликов, которые YouTube рекомендует новым пользователям, относятся к категории ИИ‑слоп – низкокачественному контенту, созданному с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian.

ИИ-контент активно распространяется в социальных сетях и приносит порядка $117 млн в год. Исследование компании Kapwing, охватившее 15 000 самых популярных YouTube‑каналов (топ‑100 в каждой стране), выявило 278 каналов, полностью состоящих из ИИ‑слопа. В совокупности эти каналы набрали свыше 63  млрд просмотров и привлекли 221 млн подписчиков.

Чтобы проверить масштаб явления, исследователи создали новый аккаунт на YouTube и проанализировали первые 500 рекомендованных видеороликов. Выяснилось, что 104 из них (более 20 %) были сгенерированы ИИ, а еще треть попали в категорию brainrot – низкокачественный контент, специально созданный для монетизации пользовательского внимания.

Эксперты отмечают, что ИИ‑слоп стремительно захватывает крупнейшие социальные платформы – от X до Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и YouTube, формируя новую эру цифрового контента, который характеризуется отсутствием контекста, способностью вызывать привыкание и глобальным охватом. Дополнительный анализ The Guardian показал, что почти 10 % самых быстрорастущих каналов YouTube активно используют ИИ‑генерацию. При этом, несмотря на усилия платформы по ограничению «недостоверного контента», такие каналы продолжают набирать миллионы просмотров.

Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 г. термин «слоп» (slop). В Merriam-Webster отмечают, что само слово появилось еще в XVIII в. и первоначально означало слякоть и грязь. В XIX в. оно стало употребляться в значении помоев и отбросов, а позднее закрепилось как обозначение мусора в широком смысле.

Среди других кандидатов на звание слова года словарь рассматривал gerrymander (манипулирование избирательными округами), touch grass (потрогать траву) в значении призыва проводить больше времени вне гаджетов, performative (показной) и tariff (пошлины).

 

