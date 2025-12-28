Более 20% роликов на YouТube признали ИИ-слопом

Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 г. термин «слоп» (slop). В Merriam-Webster отмечают, что само слово появилось еще в XVIII в. и первоначально означало слякоть и грязь. В XIX в. оно стало употребляться в значении помоев и отбросов, а позднее закрепилось как обозначение мусора в широком смысле.