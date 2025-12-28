WSJ: регулярное использование чат-ботов способствует развитию психоза
Регулярное использование чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ) может быть связано со случаями психоза, сходятся во мнении ведущие психиатры, пишет The Wall Street Journal.
За последние девять месяцев появились десятки потенциальных случаев, когда люди страдали от бредового психоза после длительных разговоров с чат-ботом ChatGPT от OpenAI и другими ИИ. Несколько человек покончили жизнь самоубийством, и по меньшей мере один человек совершил убийство.
Психиатр Калифорнийского университета Кит Саката заявил, что чат-боты не могут стать самостоятельной причиной психологических расстройств. Они скорее могут привести к обострению бредового психоза у пациентов.
Формального определения психоза, вызванного ИИ, пока нет, однако у людей, которые активно взаимодействовали с чат-ботами, выделяются несколько схожих симптомов. К ним относятся галлюцинации, дезорганизованное мышление или общение, а также бред. Это отчасти объясняется тем, что чат-боты, как правило, соглашаются с пользователями и развивают любые фантазии, какими бы они ни были.
7 ноября The Wall Street Journal сообщила, что семьи из США и Канады подали семь исков против компании OpenAI, утверждая, что чат-бот ChatGPT стал причиной психических расстройств и самоубийств их близких. В исках фигурируют обвинения в непредумышленном убийстве, пособничестве в самоубийстве и причинении смерти по неосторожности.