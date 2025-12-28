WSJ: регулярное использование чат-ботов способствует развитию психоза

Формального определения психоза, вызванного ИИ, пока нет, однако у людей, которые активно взаимодействовали с чат-ботами, выделяются несколько схожих симптомов. К ним относятся галлюцинации, дезорганизованное мышление или общение, а также бред. Это отчасти объясняется тем, что чат-боты, как правило, соглашаются с пользователями и развивают любые фантазии, какими бы они ни были.