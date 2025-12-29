Совместное предприятие «Интерроса» и «Т-технологий» вложилось в Selectel
МКООО «Каталитик пипл» стало владельцем 25% акций Selectel (АО «Селектел»), являющейся крупнейшим независимым провайдером IT-инфраструктуры в России. Об этом сообщили в компании.
«Каталитик пипл» создано в рамках стратегии инвестирования в высокотехнологичный сектор. Компания на 50,01% принадлежит «Т-технологиям» и на 49,99% – ХК «Интеррос». Selectel работает как B2B-провайдер IT-инфраструктуры полного цикла – от проектирования и эксплуатации центров обработки данных до производства серверов и разработки собственных цифровых решений для облачных сервисов IaaS и PaaS. Компания работает на рынке более 17 лет и обслуживает свыше 31 000 клиентов.
Выручка Selectel за девять месяцев 2025 г. выросла на 42% год к году и достигла 13,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 44% до 7,8 млрд руб., рентабельность по скорректированной EBITDA составила 58%. На сервисы IaaS и PaaS пришлось 87% общей выручки компании.
По данным iKS Consulting, Selectel входит в топ-3 крупнейших компаний по выручке на рынке инфраструктурных облачных услуг в России. Аналитики прогнозируют, что к 2028 г. объем облачного рынка в РФ достигнет 464 млрд руб. при среднегодовых темпах роста около 30%.
Сделка была осуществлена в форме выкупа акций у действующих акционеров. Стоимость 25% в уставном капитале АО «Селектел» оценивается примерно в 16 млрд руб. Финансирование обеспечено за счет денежных потоков, полученных «Каталитик пипл» от предыдущих инвестиций.
Президент «Т-технологий» Станислав Близнюк отметил, что инвестиция в Selectel соответствует долгосрочной стратегии технологического развития группы и открывает возможности для развития специализированной AI-инфраструктуры и платформенных решений.
Генеральный директор Selectel Олег Любимов заявил, что появление нового стратегического инвестора подтверждает долгосрочные перспективы компании и всего рынка IT-инфраструктуры. По его словам, спрос на такие решения в ближайшие 10 лет будет расти двузначными темпами, в том числе за счет внедрения проектов с использованием AI. «Объединяя наши компетенции, мы получаем возможность создавать продукты и сервисы, которые будут задавать стандарты для всего российского IT-рынка», – пояснил он.
В компании подчеркнули, что все стратегические инициативы Selectel сохраняются. 5 ноября сообщалось, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2025 г. в размере 0,6 руб. на одну обыкновенную акцию, а 17 ноября акционеры утвердили это решение.