Совместное предприятие «Интерроса» и «Т-технологий» вложилось в Selectel

Генеральный директор Selectel Олег Любимов заявил, что появление нового стратегического инвестора подтверждает долгосрочные перспективы компании и всего рынка IT-инфраструктуры. По его словам, спрос на такие решения в ближайшие 10 лет будет расти двузначными темпами, в том числе за счет внедрения проектов с использованием AI. «Объединяя наши компетенции, мы получаем возможность создавать продукты и сервисы, которые будут задавать стандарты для всего российского IT-рынка», – пояснил он.