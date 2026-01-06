Газета
FT: в России из-за санкций заблокированы $500 млн облигаций Telegram

Ведомости

Из‑за западных санкций в отношении Москвы в России оказались заблокированы облигации Telegram на сумму порядка $500 млн. Об этом сообщает Financial Times. Ранее компания провела ряд размещений облигаций, включая выпуск на $1,7 млрд в мае 2025 г. для погашения прежних обязательств. По данным издания, Telegram выкупил большую часть бумаг со сроком погашения в 2026 г., но часть долга осталась заблокированной в Национальном расчетном депозитарии (НРД) после введения ограничительных мер ЕС, США и Великобритании.

FT указывает, что Telegram уведомил инвесторов о намерении погасить замороженные облигации в срок, но возможность выплат российским держателям будет определяться решениями платежного агента и депозитария. Официального комментария от Telegram пока не поступало.

Основатель мессенджера Павел Дуров ранее заявлял о разрыве связей с Россией. Факт блокировки облигаций в российском депозитарии указывает на сохраняющуюся финансовую зависимость компании от страны, пишет FT. Санкционные ограничения создают препятствия для погашения долга и выкупа облигаций.

Дуров уехал из России в 2014 г. Поводом для его отъезда стало неожиданное увольнение с поста гендиректора «В контакте».

