FT: в России из-за санкций заблокированы $500 млн облигаций Telegram

Из‑за западных санкций в отношении Москвы в России оказались заблокированы облигации Telegram на сумму порядка $500 млн. Об этом сообщает Financial Times. Ранее компания провела ряд размещений облигаций, включая выпуск на $1,7 млрд в мае 2025 г. для погашения прежних обязательств. По данным издания, Telegram выкупил большую часть бумаг со сроком погашения в 2026 г., но часть долга осталась заблокированной в Национальном расчетном депозитарии (НРД) после введения ограничительных мер ЕС, США и Великобритании.