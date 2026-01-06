Газета
Дуров заявил о независимости Telegram от российского капитала

Ведомости

Telegram не зависит от российского капитала, и среди инвесторов последнего займа компании не было российских участников. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Несмотря на некоторые необоснованные опасения, Telegram не зависит от российского капитала. В нашем недавнем размещении облигаций на $1,7 млрд не участвовал ни один российский инвестор <...> Держатели облигаций не являются акционерами и не имеют права голоса в отношении решений Telegram. Я единственный акционер», – отметил Дуров.

По данным Financial Times, в России оказались заблокированы облигации Telegram на сумму около $500 млн. Речь идет о бумагах, хранившихся в Национальном расчетном депозитарии и попавших под санкционные ограничения ЕС, США и Великобритании. Компания ранее провела несколько размещений, включая выпуск на $1,7 млрд в мае 2025 г. для погашения прежних обязательств. Часть долга со сроком погашения в 2026 г. была выкуплена, но некоторые бумаги остались замороженными.

Издание пишет, что Telegram уведомил инвесторов о намерении погасить все обязательства в срок, но возможность выплат российским держателям будет зависеть от решений платежного агента и депозитария.

