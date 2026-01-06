Дуров заявил о независимости Telegram от российского капитала

По данным Financial Times, в России оказались заблокированы облигации Telegram на сумму около $500 млн. Речь идет о бумагах, хранившихся в Национальном расчетном депозитарии и попавших под санкционные ограничения ЕС, США и Великобритании. Компания ранее провела несколько размещений, включая выпуск на $1,7 млрд в мае 2025 г. для погашения прежних обязательств. Часть долга со сроком погашения в 2026 г. была выкуплена, но некоторые бумаги остались замороженными.