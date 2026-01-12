Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Пользователи сообщили о массовом сбое в работе сервисов СДЭК

Ведомости

Зафиксирован массовый сбой в работе сервисов СДЭК. За последний час поступило 1593 жалобы от пользователей, за сутки – 2405, следует из данных сайта Detector404.

За последний час жалобы поступают из Санкт-Петербурга (4%), Москвы (3%), Магаданской области (3%), Ленинградской области (2%) и Ямало-Ненецкого автономного округа (2%).

На сбой в работе сайта жалуются 39% пользователей. Еще 28% столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения. На трудности с личным кабинетом жалуются 18% пользователей.

В конце декабря пользователи пожаловались на сбои в работе Сбербанка и ВТБ. Значительное число жалоб поступало из Ямало-Ненецкого автономного округа (6%), Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Калмыкии и Москвы (по 4%).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте