Пользователи сообщили о массовом сбое в работе сервисов СДЭК
Зафиксирован массовый сбой в работе сервисов СДЭК. За последний час поступило 1593 жалобы от пользователей, за сутки – 2405, следует из данных сайта Detector404.
За последний час жалобы поступают из Санкт-Петербурга (4%), Москвы (3%), Магаданской области (3%), Ленинградской области (2%) и Ямало-Ненецкого автономного округа (2%).
На сбой в работе сайта жалуются 39% пользователей. Еще 28% столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения. На трудности с личным кабинетом жалуются 18% пользователей.
В конце декабря пользователи пожаловались на сбои в работе Сбербанка и ВТБ. Значительное число жалоб поступало из Ямало-Ненецкого автономного округа (6%), Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Калмыкии и Москвы (по 4%).