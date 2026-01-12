Telegram заблокировал более 44 млн каналов и групп в 2025 году

1 января 2026 г. было заблокировано почти 543 000 групп и каналов. Это третий случай с начала ведения наблюдений (с 1 декабря 2023 г.), когда за сутки удалялось более 500 000 сообществ. Два предыдущих пиковых значения были зафиксированы в ноябре 2024 г.