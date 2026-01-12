Telegram заблокировал более 44 млн каналов и групп в 2025 году
Администрация Telegram в 2025 г. заблокировала почти в 2,7 раза больше каналов и групп, нарушающих правила платформы, чем в 2024 г. Всего за указанный период было заблокировано 44,085 млн каналов и групп, пишет ТАСС со ссылкой на анализ статистики, опубликованной на сайте мессенджера.
Наибольшее количество блокировок пришлось на IV квартал 2025 г. – более 17,416 млн, что превышает общий показатель за весь предыдущий год.
Среди заблокированных оказалось свыше 950 000 сообществ с материалами о сексуальном насилии над детьми (рост на 28,02%) и почти 234 000 сообществ террористической направленности (рост на 66,6%).
1 января 2026 г. было заблокировано почти 543 000 групп и каналов. Это третий случай с начала ведения наблюдений (с 1 декабря 2023 г.), когда за сутки удалялось более 500 000 сообществ. Два предыдущих пиковых значения были зафиксированы в ноябре 2024 г.
В августе 2025 г. основатель Павел Дуров заявлял о блокировке Telegram десятков каналов, занимавшихся доксингом и вымогательством. По его словам, решение принято на основе сотен сообщений пользователей о мошенничестве и шантаже, поступивших после его поста.