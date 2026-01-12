РКН обнаружил нарушения законодательства у 33 операторов

Как напомнило ведомство, за такие нарушения предусмотрены штрафы. Для компаний они предусмотрены на уровне от 500 000 до 1 млн руб. Повторное нарушение грозит штрафами для юрлиц в размере 3–5 млн руб. Должностные лица и предприниматели могут быть наказаны по ст. 274.2 УК РФ лишением свободы на срок до трех лет.