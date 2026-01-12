РКН обнаружил нарушения законодательства у 33 операторов
Роскомнадзор (РКН) выявил 35 нарушений у 33 операторов в рамках установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Такое оборудование необходимо для фильтрации трафика от запрещенного на территории страны контента, сообщили на сайте ведомства.
«По четырем фактам суды уже состоялись, нарушителям выписаны штрафы. Материалы по шести фактам направлены в суд. Остальных операторов вызвали на составление протоколов, после чего материалы будут направлены в суд для привлечения к административной ответственности», – отметили представители РКН.
Как напомнило ведомство, за такие нарушения предусмотрены штрафы. Для компаний они предусмотрены на уровне от 500 000 до 1 млн руб. Повторное нарушение грозит штрафами для юрлиц в размере 3–5 млн руб. Должностные лица и предприниматели могут быть наказаны по ст. 274.2 УК РФ лишением свободы на срок до трех лет.
18 июня стало известно, что РКН обяжет операторов связи предоставлять подробную техническую информацию о своей сети: через какие устройства проходит трафик, как он маршрутизируется и кто имеет к нему доступ. Ранее проверочный лист список требовал от операторов соответствовать формальным параметрам вроде наличия лицензий, соблюдения правил присоединения и взаимодействия сетей, предоставления доступа к экстренным службам. После введения изменений РКН стал контролировать прохождение трафика через ТСПУ.