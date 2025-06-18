Роскомнадзор намерен расширить контроль за операторами связи

Роскомнадзор намерен расширить контроль за операторами связиПроект нового проверочного листа обяжет провайдеров раскрывать маршруты трафика и данные об оборудовании
Операторов связи обяжут предоставлять РКН подробную техническую информацию о своей сети: через какие устройства проходит трафик, как он маршрутизируется и кто имеет к нему доступ. Это следует из проекта нового проверочного листа, размещенного на regulation.gov.ru.
Документ расширяет перечень контрольных вопросов. Ранее этот список требовал от операторов соответствовать формальным параметрам вроде наличия лицензий, соблюдения правил присоединения и взаимодействия сетей, предоставления доступа к экстренным службам. Теперь он, согласно проекту, будет охватывать технические аспекты работы сетевой инфраструктуры, включая прохождение трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ; системы, позволяющие ограничивать доступ к противоправному контенту) и идентификацию пользовательского оборудования.