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Роскомнадзор намерен расширить контроль за операторами связи

Проект нового проверочного листа обяжет провайдеров раскрывать маршруты трафика и данные об оборудовании
Георгий Недогибченко
Ника Сизова
Евгений Разумный и Андрей Гордеев / Ведомости
Евгений Разумный и Андрей Гордеев / Ведомости

Операторов связи обяжут предоставлять РКН подробную техническую информацию о своей сети: через какие устройства проходит трафик, как он маршрутизируется и кто имеет к нему доступ. Это следует из проекта нового проверочного листа, размещенного на regulation.gov.ru.

Документ расширяет перечень контрольных вопросов. Ранее этот список требовал от операторов соответствовать формальным параметрам вроде наличия лицензий, соблюдения правил присоединения и взаимодействия сетей, предоставления доступа к экстренным службам. Теперь он, согласно проекту, будет охватывать технические аспекты работы сетевой инфраструктуры, включая прохождение трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ; системы, позволяющие ограничивать доступ к противоправному контенту) и идентификацию пользовательского оборудования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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