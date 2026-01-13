На «Госуслугах» запустили реестр злостных неплательщиков алиментов
На портале «Госуслуги» начал работать реестр злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
В реестр включаются должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также лица, объявленные в розыск службой судебных приставов.
Для проверки достаточно указать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Сервис покажет наличие задолженности, регион и сумму долга. Авторизация на портале и ввод паспортных данных не требуются – доступ открыт для всех пользователей.
«Сервис поможет оценить финансовую добросовестность человека, например при заключении сделок, и может стимулировать должников к погашению задолженности», – отметили в Минцифры.
Также 12 января в министерстве сообщили о запуске на «Госуслугах» сервиса проверки легкового такси. Пассажиры смогут получить информацию о перевозчике и автомобиле, отсканировав QR-код в салоне через функцию «Госкан» в приложении. Проверка также доступна по госномеру и региону. Данные подгружаются из системы Минтранса «Такси», которая подтверждает легальность перевозчика.