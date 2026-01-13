На «Госуслугах» запустили реестр злостных неплательщиков алиментов

Также 12 января в министерстве сообщили о запуске на «Госуслугах» сервиса проверки легкового такси. Пассажиры смогут получить информацию о перевозчике и автомобиле, отсканировав QR-код в салоне через функцию «Госкан» в приложении. Проверка также доступна по госномеру и региону. Данные подгружаются из системы Минтранса «Такси», которая подтверждает легальность перевозчика.