Twinby увеличил выручку до 1 млрд рублей по итогам 2025 года

Среднемесячная аудитория сервиса (MAU – уникальные пользователи, которые хотя бы раз за месяц зашли в сервис) выросла на 36% год к году, количество сообщений – на 25%. Число платящих пользователей увеличилось на 53%, а органические установки – на 26%. ARPU на активного пользователя вырос на 60%, общий объем продаж увеличился в 2,3 раза в сравнении с 2024 г.