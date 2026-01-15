Twinby увеличил выручку до 1 млрд рублей по итогам 2025 года
Приложение для онлайн-знакомств Twinby в странах СНГ по итогам 2025 г. увеличило выручку более чем на 130% – до 1 млрд, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Такой результат обеспечен ростом аудитории и числом платных подписок, а также развитием инструментов монетизации.
Среднемесячная аудитория сервиса (MAU – уникальные пользователи, которые хотя бы раз за месяц зашли в сервис) выросла на 36% год к году, количество сообщений – на 25%. Число платящих пользователей увеличилось на 53%, а органические установки – на 26%. ARPU на активного пользователя вырос на 60%, общий объем продаж увеличился в 2,3 раза в сравнении с 2024 г.
В 2025 г. Twinby диверсифицировал модель монетизации. На цифровые товары вне подписочной модели вышло на 20%. В их числе суперлайки и бусты, повышающие видимость анкет.
Кроме того, компания продолжила географическое расширение и вышла на рынок Казахстана. В результате доля российский пользователей снизилась до 82% с 90%.
В августе 2025 г. статистика Mediascope (есть в распоряжении «Ведомостей») показала, что у большинства популярных в России сервисов знакомств ежемесячная активная аудитория старше 18 лет продолжает снижаться. Единственным сервисом, запросы по которому продолжили расти, рост которого произошел за счет низкой базы, стал Twinby. Его искали почти на 22% чаще – 211 000 против 181 600 запросов.