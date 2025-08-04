Посещаемость сервисов знакомств в России продолжает падать

У большинства популярных в России сервисов знакомств ежемесячная активная аудитория (MAU – уникальные пользователи, которые хотя бы раз за месяц зашли в сервис) старше 18 лет продолжает снижаться, следует из статистики Mediascope (есть в распоряжении «Ведомостей»). Так, наибольшее сокращение в первом полугодии 2025 г. к первому полугодию 2024 г. показала ежемесячная аудитория самого популярного в России сервиса знакомств «Друг вокруг» – на 16,4% до 1,96 млн пользователей.