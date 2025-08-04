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Главная / Технологии /

Посещаемость сервисов знакомств в России продолжает падать

Но «VK знакомства» заявили о рекордном росте, а Twinby набирает популярность у молодежи
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

У большинства популярных в России сервисов знакомств ежемесячная активная аудитория (MAU – уникальные пользователи, которые хотя бы раз за месяц зашли в сервис) старше 18 лет продолжает снижаться, следует из статистики Mediascope (есть в распоряжении «Ведомостей»). Так, наибольшее сокращение в первом полугодии 2025 г. к первому полугодию 2024 г. показала ежемесячная аудитория самого популярного в России сервиса знакомств «Друг вокруг» – на 16,4% до 1,96 млн пользователей.

Аудитория третьего по популярности сервиса Tabor за указанный период сократилась на 14,6% до 1,3 млн активных пользователей в месяц, подсчитали в Mediascope. 4-е место занимает дейтинговый сервис «Фотострана», который потерял 9,4% месячной активной аудитории – с 1,37 млн до 1,2 млн пользователей. Кроме того, с оттоком аудитории на 13,5% столкнулся сервис Beboo – с 857 000 до 741 600 пользователей, переехавший с пятой строки рейтинга на шестую.

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