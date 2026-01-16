TikTok запускает в Европе систему для выявления аккаунтов детей младше 13 лет

Как сообщило приложение, ранее не анонсированная система была разработана специально для Европы и следует за годичным пилотным проектом. Аккаунты, отмеченные алгоритмом, будут проверяться специальными модераторами, а не блокироваться автоматически. Для обжалования решений TikTok будет использовать технологию оценки возраста по лицу от компании Yoti, а также проверку кредитных карт и государственных удостоверений личности.