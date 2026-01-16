TikTok запускает в Европе систему для выявления аккаунтов детей младше 13 лет
Приложение TikTok начнет внедрять в Европе новую технологию определения возраста, которая анализирует профиль, видео и поведенческие особенности для выявления аккаунтов несовершеннолетних, сообщает Reuters. Решение принято под давлением регуляторов.
Как сообщило приложение, ранее не анонсированная система была разработана специально для Европы и следует за годичным пилотным проектом. Аккаунты, отмеченные алгоритмом, будут проверяться специальными модераторами, а не блокироваться автоматически. Для обжалования решений TikTok будет использовать технологию оценки возраста по лицу от компании Yoti, а также проверку кредитных карт и государственных удостоверений личности.
Внедрение происходит на фоне ужесточения регулирования соцсетей в разных странах. Так, Австралия ввела первый в мире запрет на соцсети для детей младше 16 лет, Дания рассматривает запрет для лиц младше 15 лет, а Европарламент добивается введения возрастных ограничений. TikTok заявил, что работал с комиссией по защите данных Ирландии, своим главным регулятором в ЕС, при разработке системы.
В компании признают, что не существует общепринятого в мире способа подтвердить возраст, сохраняя конфиденциальность. Ранее пилотный проект в Великобритании привел к удалению тысяч дополнительных аккаунтов детей до 13 лет. Пользователям в Европе будет отправлено уведомление о запуске технологии.
31 декабря 2025 г. также стало известно, что власти Франции намерены запретить использование социальных сетей подросткам младше 15 лет с 1 сентября 2026 г.