Пользователи пожаловались на сбой в работе соцсети X

В начале марта 2022 г. Роскомнадзор заблокировал Twitter (нынешнее название – X) по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». В мае 2024 г. в правительстве России назвали преждевременной разблокировку X в связи с наличием противоправных материалов.