Пользователи пожаловались на сбой в работе соцсети X
В работе соцсети X произошел масштабный сбой. По состоянию на 18:54 мск, за последний час поступило 269 жалоб, за сутки – 284. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Наибольшее количество сообщений о проблемах в доступе к X поступило из США (6%), Нидерландов (5%), Германии (3%), а также из России, в частности, из Новосибирской и Курской областей (по 3%).
Большинство жалоб – 76% – связаны со сбоем в работе сайта. Еще 17% пользователей рассказали о проблемах с оповещениями в соцсети, а 5% – о сбое в работе мобильного приложения.
Прошлый сбой в работе сайта социальной сети X произошел 21 ноября. Большее число жалоб из России направили пользователи из Псковской (18%), Курганской (13%), Белгородской (7%) областей и Республики Татарстан (5%). Кроме того, жалобы поступали также из Нидерландов (7%).
В начале марта 2022 г. Роскомнадзор заблокировал Twitter (нынешнее название – X) по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». В мае 2024 г. в правительстве России назвали преждевременной разблокировку X в связи с наличием противоправных материалов.