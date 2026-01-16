Роскомнадзор опроверг сообщения о введении новых ограничений против Telegram
Роскомнадзор не вводил новых ограничений на работу мессенджера Telegram в России. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.
«По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», – говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал Baza написал, что россияне начали массово сообщать о сильном замедлении загрузки видео в Telegram. Источник издания заявил, что это якобы является следствием новых ограничений, введенных Роскомнадзором.
Роскомнадзор 13 августа принял меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ведомстве объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан.