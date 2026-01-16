Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Роскомнадзор опроверг сообщения о введении новых ограничений против Telegram

Ведомости

Роскомнадзор не вводил новых ограничений на работу мессенджера Telegram в России. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

«По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», – говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza написал, что россияне начали массово сообщать о сильном замедлении загрузки видео в Telegram. Источник издания заявил, что это якобы является следствием новых ограничений, введенных Роскомнадзором. 

Роскомнадзор 13 августа принял меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ведомстве объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её