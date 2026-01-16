Роскомнадзор опроверг сообщения о введении новых ограничений против Telegram

Роскомнадзор 13 августа принял меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ведомстве объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан.