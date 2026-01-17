«Роскосмос»: серийное производство спутников «Зоркий» начнется в 2026 году

В 2026 г. российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») запустит в Ненецком автономном округе (НАО) пилотный проект по обеспечению связью с низкоорбитальных спутников. Такой вид вид связи будет в разы дешевле, чем при обеспечении связью с геостационарной орбиты.