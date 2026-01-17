Газета
Главная / Технологии /

«Роскосмос»: серийное производство спутников «Зоркий» начнется в 2026 году

Ведомости

Россия планирует с 2026 г. запустить серийное производство спутников дистанционного зондирования Земли «Зоркий». Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал корреспонденту «Первого канала».

«Спутник «Зоркий» – это аппарат, который снимает из космоса, и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты», – сказал глава «Роскосмоса».

К 2027 г. на орбите планируется развернуть группировку из более чем 300 таких спутников, пишет ТАСС. По словам Баканова, важно обеспечить связью удаленные территории, не охваченные наземными сетями.

В 2026 г. российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») запустит в Ненецком автономном округе (НАО) пилотный проект по обеспечению связью с низкоорбитальных спутников. Такой вид вид связи будет в разы дешевле, чем при обеспечении связью с геостационарной орбиты. 

