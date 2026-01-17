Силуанов: на внедрение беспилотников направят 30 млрд рублей господдержки

Глава государства заявил, что в правовое поле нужно срочно внести не только большие автономные машины, но и маленькие устройства вроде роботов‑доставщиков. Внедрение беспилотников позволит вытеснить низкоквалифицированный и рискованный труд, стимулируя переход к экономике с высокими зарплатами.