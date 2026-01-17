Силуанов: на внедрение беспилотников направят 30 млрд рублей господдержки
Господдержка развития беспилотных технологий в России составит около 30 млрд руб. Об этом министр финансов Антон Силуанов сказал телеканалу «Россия 1». Средства будут направлены на научные исследования и лизинговые программы.
16 января президент РФ Владимир Путин провел совещание, которое было посвящено вопросам развития автономных транспортных систем. Путин поручил подготовить планы мероприятий по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики.
Глава государства заявил, что в правовое поле нужно срочно внести не только большие автономные машины, но и маленькие устройства вроде роботов‑доставщиков. Внедрение беспилотников позволит вытеснить низкоквалифицированный и рискованный труд, стимулируя переход к экономике с высокими зарплатами.
Путин также подчеркнул, что России следует наращивать экспорт беспилотных систем и укреплять позиции на мировом рынке. Российскому бизнесу нужны комфортные условия для увеличения выпуска беспилотников и их компонентов.