Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Силуанов: на внедрение беспилотников направят 30 млрд рублей господдержки

Ведомости

Господдержка развития беспилотных технологий в России составит около 30 млрд руб. Об этом министр финансов Антон Силуанов сказал телеканалу «Россия 1». Средства будут направлены на научные исследования и лизинговые программы.

16 января президент РФ Владимир Путин провел совещание, которое было посвящено вопросам развития автономных транспортных систем. Путин поручил подготовить планы мероприятий по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики.

Глава государства заявил, что в правовое поле нужно срочно внести не только большие автономные машины, но и маленькие устройства вроде роботов‑доставщиков. Внедрение беспилотников позволит вытеснить низкоквалифицированный и рискованный труд, стимулируя переход к экономике с высокими зарплатами.

Путин также подчеркнул, что России следует наращивать экспорт беспилотных систем и укреплять позиции на мировом рынке. Российскому бизнесу нужны комфортные условия для увеличения выпуска беспилотников и их компонентов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте